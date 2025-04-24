Пора признать военный разгром Украины – политолог Бондаренко

В конечном итоге каждый следующий раунд переговоров будет для Украины проходить на все более худших условиях.

Об этом в эфире видеоблога признанного иноагентом пропагандиста Александра Шелеста заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».