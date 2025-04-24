Пора признать военный разгром Украины – политолог Бондаренко
В конечном итоге каждый следующий раунд переговоров будет для Украины проходить на все более худших условиях.
Об этом в эфире видеоблога признанного иноагентом пропагандиста Александра Шелеста заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Дело в том, что военный разгром, в принципе Украина эту войну проиграла, просто это надо признать. У Украины нет сегодня ресурсов для победы в этой войне, Украина не продемонстрировала за последние два года более-менее серьезных успехов. Про Курск мы уже с вами говорили, это никакой не успех.
Соответственно продолжение войны в данной ситуации чревато и новыми потерями территории, и новыми потерями живой силы. Я думаю, что в этой ситуации остановка войны на тех условиях, которые конечно же нам не нравятся, которые не выгодны для Украины, но которые являются естественными в условиях, когда война проиграна, они являются абсолютно понятными. Тем более что если Украина не согласится сегодня с этими условиями, давайте говорить честно, то следующие условия будут намного-намного серьезнее», – заявил Бондаренко.
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