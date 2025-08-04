«Польше и Прибалтике пора готовиться к большим неприятностям» – ЕС планирует военный поход на Россию

Максим Столяров.  
04.08.2025 17:59
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Восточная Европа, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина


Европа готовится к большому военному походу на Россию через несколько лет.

Об этом на канале «Политотдел» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европа готовится к большому военному походу на Россию через несколько лет. Об этом на...

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«Европа сейчас перевооружает, переоснащает армии. Причем не одно государство, а все сразу. Причем, открыто говоря, это для войны с Россией. В 29-ом году, в 30-ом году. Мнения по году у них разные, но в том, что война должна быть, у них мнение одно.

Европа говорит о создании европейских вооруженных сил для войны с Россией, говорит о введении воинской повинности в европейских государствах для войны с Россией. То есть да, они собираются в поход на Восток. Они боятся смертельного похода, но они собираются», – сказал Ищенко.

Он подчеркнул, что в первом ряду пойдут страны восточной Европы, и ответка полетит, в первую очередь, по ним.

«Европа – это не какой-то единый организм. Это много маленьких организмов в одном ведре. И те, которые покрупнее, вроде Франции, Германии, Великобритании, они точно так же, как принесли в жертву своим амбициям Украину, хотят принести в жертву Восточную Европу.

Они же сказали еще в 22 году, что они с нами ведут войну на истощение. Ну если истощились возможности Украины, а французов на фронт посылать не хочется, поэтому воевать должна Восточная Европа.

Поэтому сейчас отрабатываются провокации. Вы же слышите постоянно: «мы блокируем российский флот на Балтике». Учения постоянно идут. Учатся блокировать. И говорят, что как хорошо расположены Эстония и Финляндия для того, чтобы блокировать российский флот в Санкт-Петербурге.

А Калининград, говорят, мы вообще захватим. Поэтому Прибалтика, Польша, Финляндия, они могут готовиться к неприятностям, потому что их пытаются втянуть в войну. Они же вступили в НАТО, теперь надо отрабатывать. Их пытаются бросить на Россию, чтобы России было с кем воевать, чтобы было на ком истощаться дальше», – добавил он.

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