Польша, Венгрия и Румыния ждут поражения Украины, чтобы забрать ее части, – Билецкий

Соседи Украины ждут ее поражения.

Об этом в эфире видеоблога «Отдушивдушу» заявил основатель запрещенного в РФ неонацистского полка «Азов», а ныне командир 3-го штурмового корпуса ВСУ Андрей Билецкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С венграми абсолютно все очевидно. Они не готовы вторгаться в Украину, быть союзниками Путина и так далее, они ожидают, рассматривают полную потерю государственности Украины. Тогда у них план очевидно прост, учитывая всю эту историю, учитывая, что России будет выгодно сделать соучастниками несколько стран, так, как с Речью Посполитой произошло в начале Второй мировой. То есть они им отдадут Закарпатье или часть Закарпатья, например. Для Орбана это была бы огромная победа и цементирование на 15 лет…

Они готовятся совершенно очевидно не к войне. Они готовятся, в случае глобального поражения Украины, забрать свой ломоть. Но при всей любви и уважении к другим нашим западным союзникам, мы же должны также понимать, что у нас есть все шансы, что подобная история у нас сложится с Румынией или Польшей. Или с ними обоими, кроме Венгрии», – заявил Билецкий.