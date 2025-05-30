Польша, Венгрия и Румыния ждут поражения Украины, чтобы забрать ее части, – Билецкий

Анатолий Лапин.  
30.05.2025 11:43
  (Мск) , Киев
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Венгрия, Война, Дзен, Польша, Россия, Румыния, Сюжет дня, Украина


Соседи Украины ждут ее поражения.

Об этом в эфире видеоблога «Отдушивдушу» заявил основатель запрещенного в РФ неонацистского полка «Азов», а ныне командир 3-го штурмового корпуса ВСУ Андрей Билецкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Соседи Украины ждут ее поражения. Об этом в эфире видеоблога «Отдушивдушу» заявил основатель запрещенного...

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«С венграми абсолютно все очевидно. Они не готовы вторгаться в Украину, быть союзниками Путина и так далее, они ожидают, рассматривают полную потерю государственности Украины. Тогда у них план очевидно прост, учитывая всю эту историю, учитывая, что России будет выгодно сделать соучастниками несколько стран, так, как с Речью Посполитой произошло в начале Второй мировой. То есть они им отдадут Закарпатье или часть Закарпатья, например. Для Орбана это была бы огромная победа и цементирование на 15 лет…

Они готовятся совершенно очевидно не к войне. Они готовятся, в случае глобального поражения Украины, забрать свой ломоть. Но при всей любви и уважении к другим нашим западным союзникам, мы же должны также понимать, что у нас есть все шансы, что подобная история у нас сложится с Румынией или Польшей. Или с ними обоими, кроме Венгрии», – заявил Билецкий.

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