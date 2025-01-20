Полковник СБУ: Британские войска нам помогут? Я сейчас разрыдаюсь. Читайте Булгакова
Все разговоры о вводе иностранного контингента на Украину – не более чем болтовня.
Об этом на канале «PolitБюро» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«За Россию воюет КНДР, а где наши стратегические партнеры, почему за нас никто не воюет? Да, есть иностранные легионы, есть рядовые. Я говорю о вооружённых силах. Почему не подписывают союзнический договор и не воюют? Значит, такие они союзники, как и партнёры? Это я за то, что «мы воюем за вас, мы передовой отряд, чтобы авторитарная Россия своим сапогом не дошла до Атлантического океана». Так, они, может, и не требуют нашей защиты», – ёрничает Стариков.
Ведущий возразил, что премьер-министр Стармер пообещал, что Великобритания будет играть «полную важную роль», даже путём развёртывания британских войск для поддержания мира.
«Да вы что? Я сейчас обрыдаюсь. Особенно сухопутные войска армии его королевского величества, состоящие из 70 тысяч. Сейчас если нам передадут САУ, у них вообще ничего не останется. На чём они будут воевать, на этих четырёхколёсных машинках? Это хорошие боевые бронированные машины, но в современной войне они выполняют роль только в спецоперациях, а при штурме подразделений нет.
Во-вторых, пустит ли их сюда Кремль? Все эти разговоры сейчас – это потому что идёт подготовка к переговорам. К окончанию горячей фазы войны, холодная или политическая уже закончилась.
Даже комментировать не хочу, потому что этого не будет. Получается, Украину разрезают? На территории иностранные войска. Я понимаю, если придут подразделения и будут подчиняться нашему главнокомандующему. Это я понимаю. А если у них будут свои офицеры, и подчиняться они будут своему главнокомандующему, то это уже интервенция. Читайте Булгакова»,– ответил эксперт.
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