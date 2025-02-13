Politico: «Трамп и Путин потрясли Европу. Это то, чего боялись сторонники Украины»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Politico пишет, комментируя состоявщийся телефонный разговор об Украине между президентами США и РФ: «Трамп и Путин потрясли Европу мирным планом для Украины. Долгие месяцы, если не годы, в Европе и на Украине боялись, что это произойдёт».

Издание обращает внимание на то, что Трамп не просто повторил свое желание прекратить почти трехлетнюю войну на Украине, но он сказал о начале переговоров в двустороннем формате — между США и Россией, рассматривая Владимира Зеленского как второстепенную сторону.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Мы также договорились, что наши соответствующие команды немедленно начнут переговоры, и мы позвоним президенту Украины Зеленскому, чтобы проинформировать его о разговоре, что я и сделаю прямо сейчас», — цитирует издание слова Трампа, означающие отказ от прежней линии Вашингтона «никаких разговоров об Украине без Украины».

По-сути, Киев поставят перед фактом достигнутых за его спиной и через его голову договоренностей о его же судьбе. Или об отсутствии таких договоренностей – если не договорятся.

Кроме того, как пишет Politico, Трамп «отказался от самого сильного рычага давления Запада на Россию на переговорах, прямо заявив, что самая сильная гарантия безопасности, которую могла бы иметь Украина — членство в НАТО — по мнению его администрации, не является «реалистичным результатом урегулирования путем переговоров».

Для Европы односторонние усилия Трампа по быстрому урегулированию конфликта, предпринимаемые после трех лет тесного взаимодействия с Вашингтоном, по всей видимости, без особого участия НАТО и Украины, стали своего рода проверкой реальности после некоторого первоначального оптимизма относительно подхода нового президента к войне, отмечает издание.

«Мы всегда подчеркивали, что… без Украины не будет принято ни одного решения по Украине», — разочарованно комментирует журналистам министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. «Мира можно достичь только сообща. А это значит: с Украиной и с европейцами», – считает она, понимая, что этот поезд уже если не ушел совсем, то уходит на наших глазах.

Пресс-секретарь Каролин Ливитт не ответила на вопросы о позиции администрации относительно будущего Украины и защитила усилия Трампа по улучшению отношений с Россией, которую она назвала «конкурентом», а «иногда и противником».

На вопрос о том, существуют ли какие-либо предварительные условия, которые должен выполнить Путин перед возможной поездкой президента в Россию, Ливитт ответила, что ей об этом ничего не известно.

В своем посте Трамп сообщил, что госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по национальной безопасности Майк Уолц и спецпредставитель Стив Виткофф будут курировать переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта.

Обращает внимание отсутствие в этом списке Кита Келлога, к персоне которого настороженно относятся в Москве. По сути, это такой односторонний реверанс Трампа в адрес Кремля, в подтверждение серьезности намерений.

После прямых угроз Путину в первые дни его пребывания у власти, новая публичная позиция Трампа по отношению к Путину, похоже, является тем, чего боялись сторонники Украины — резкий поворот американской внешней политики, который фактически является противоположностью подхода президента Джо Байдена, который разорвал дипломатические отношения с Россией и отдал приоритет тесному сотрудничеству с Зеленским и союзниками по НАТО, отмечает Politico.

Еше одн показательный момент, о котором пишет издание: « В то время как Байден говорил об обороне Украины как об экзистенциальном вопросе для всех демократий, Трамп продолжает говорить с безразличием о характере самой борьбы. Когда журналисты в Овальном кабинете в среду днем ​​спросили его, являются ли заявления Хегсета уступками России, президент обошёл вопрос, заявив, что люди должны «принять собственное решение» на основе «того, как идёт война».

«Я здесь только для того, чтобы обрести мир», — сказал он. «Меня не волнует ничего, кроме того, что я хочу, чтобы прекратились убийства миллионов людей», – резюмировал Трамп.