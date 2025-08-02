Покровск обречён. Сроки падения от Трампа не зависят – военный эксперт

Российская армия будет брать Красноармейск (Покровск), исходя из боевой ситуации, – с наименьшими потерями.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я констатирую, что начался штурм Покровска. Штурмом в буквальном смысле, как мы в фильмах видим, это не является, и мы этого не увидим. Но российская армия приступила к активным действиям по овладению этого населённого пункта.

…Сплошной линии обороны в Покровске нет, линия обороны построена по принципу контроля воздушного пространства. Сидят какие-то группы, смотрят беспилотниками и зачастую пропускают отдельных российских пеших военнослужащих, – это изменение всей тактики обеих армий, – и битва за Покровск об этом свидетельствует очень ярко.

Рассредоточение сил такое, настолько мало людей на километр фронта, что войска проходят взаимопроникающими движениями в спину друг другу.

Но чем плохо это для обороняющегося? – они выстраивают заранее линии обороны, предполагая, откуда пойдёт российская армия. Как только российская армия проникает, оставляя далеко позади эти узлы обороны, возникает ситуация, что они проходят за спину и дальше движутся параллельно этим линиям обороны, за спиной украинской армии. Это существенный момент», – сказал Ширяев.