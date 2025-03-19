«Перестрелка наркоманов в армии»: украинцы уже думают, как сорвать перемирие

Результаты прекращения огня будут во многом зависеть от того, кого назначат «арбитром».

Об этом в эфире видеоблога «UkrLife» заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ну и опять же, главное – а кто является как раз тем, кто будет решать вопрос относительно того, нарушено или не нарушено перемирие, и какая сторона нарушила. Кто арбитр, кто над схваткой? Это тоже будет очень важно», – сказал Бондаренко.

«Может быть пьяная перестрелка, скажем так, а стороны могут обвинить друг друга. Да и не только дружественный огонь. Но, знаете, после принятия разного рода средств, как алкогольных, так и психотропных, можно, в принципе, наделать делов.

Нервы всё равно на взводе, несмотря на то, что режим прекращения огня якобы соблюдается», – подытожил политолог.