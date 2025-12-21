Переплюнули украинцев. Албанские депутаты жгут фаеры в парламенте и дерутся с полицией

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Выборы нового омбудсмена Албании и громкий коррупционный скандал спровоцировал драки в албанском парламенте и волну уличных протестов.

Оппозиционная Демократическая партия пытается воспользоваться моментом, чтобы отодвинуть своего конкурента – Социалистическую партию – от власти, которую та узурпирует с 2013 года, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Албании повторился недавний украинский сценарий противостояния Зеленского и СБУ с НАБУ, когда созданная по инициативе американских кураторов Специальная прокуратура SPAK арестовала главу Национального агентства информационного общества (AKSHI) Мирлинду Карчанай и ее заместителя Хаву Делибашипо.

Персонажей обвиняют в «нарушении равенства в тендерах» и «отмывании доходов от преступной деятельности». При этом AKSHI – любимое детище премьера-социалиста Эди Рамы, запустившее проект так называемого цифрового правительства e-Albania, частью которого является ИИ-«министр по государственным закупкам» Диелла. Именно с этими закупками как раз таки и осуществляли махинации Карчанай и Делибашипо.

Произошедшее можно связать с тем, что администрация Трампа недовольна политикой Рамы, который является креатурой Брюсселя и, возможно, Лондона. И намеренно обостряет существующие противоречия на Западных Балканах, в частности, публично поддерживая находящуюся в Гааге верхушку «Армии освобождения Косово».

Словно получив «волшебный импульс» из-за океана – депутаты от главной оппозиционной Демократической партии Албании устроили потасовку в парламенте (Албанском Кувенде) после того как правящие социалисты избрали народного омбудсмена исключительно голосами своей фракции.

Демократы заблокировали трибуну, зажгли фаера прямо в помещении, вывесили плакаты, где Раму сравнивают с президентом Панамы Норьегой, а также закидали бутылками спикера Нику Пелеши, когда тот призвал их к порядку. В ответ он вызвал охрану, и тогда оппозиционеры вступили в драку с ними.

Схватки местного значения продолжились на улицах столичной Тираны, где сторонники демократов начали блокировать правительственный офис, устраивая драки с полицией и заявляя, что не уйдут пока нынешний кабинет не подаст в отставку.