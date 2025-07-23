В западной прессе исчезает оптимизм после недавних критических заявлений Дональда Трампа в адрес Владимира Путина.

Обещанной военной помощи Украине на 10 млрд долларов будет явно недостаточно – сумма «будет быстро исчерпана», пишет The Guardian.

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«Здесь важно не ограничиваться заголовками и броскими фразами, а вникать в детали. Возьмём цифру в 10 миллиардов долларов. Это, конечно, не мелочь. Более того, основное указанное на данный момент оборудование — система противоракетной обороны Patriot «большой дальности, высотная, всепогодная» — принесёт столь необходимое облегчение жителям украинских городов… У Украины есть несколько систем Patriot, но ей нужно больше: это огромная страна с десятком городов, население которых превышает 400 000 человек. Однако батарея Patriot (пусковые установки, ракеты, радиолокационная система, центр управления, антенные мачты и электрогенератор) стоит $1 млрд, а только ракеты — 4 млн долларов за штуку. Украине, возможно, и не нужно 10 батарей Patriot, но даже меньшее их количество потребует значительной части из 10 млрд долларов. Другая упомянутая система — это ракета класса «воздух-земля» Joint Air-to-Surface Standoff Missile (Jassm), дальность её действия составляет 230 миль. Украина сможет использовать свои истребители F-16 американского производства для нанесения ударов по России ракетами Jassm с позиций, недоступных для российских систем противовоздушной обороны. Но одна ракета Jassm стоит около $1,5 млн, так что расходы быстро возрастут. Были упомянуты и другие позиции, но лишь в общих чертах; тем не менее их стоимость также необходимо учитывать, учитывая, что война может затянуться. Таким образом, 10 млрд долларов могут быть быстро исчерпаны», – опасается автор публикации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Что будет дальше с поставками для ВСУ – остается только гадать.

«Трамп не сказал, что после достижения отметки в 10 миллиардов долларов последуют новые продажи в пользу Украины… Отдельные европейские страны смогли бы закупить лишь ограниченное количество американского оружия, не подвергая риску свои финансы, особенно потому, что Франция и Италия отказались от участия в этой сделке».

Не очень верят и в угрозы Трампа обрушить санкции на Россию и Китай за покупку русской нефти.

«Если президент выполнит свою угрозу, Пекин наверняка примет ответные меры, и последствия будут болезненными: в прошлом году экспорт США в Китай составил $144 млрд . Будет ли Трамп продолжать в том же духе во время продолжающихся торговых войн, которые уже привели к росту цен в США? Его послужной список в отношении тарифных угроз оставляет место для сомнений».

Автор публикации делает вывод: