Перемирие будет огромной ошибкой со стороны России – Крапивник

Максим Столяров.  
06.08.2025 18:30
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Ни страны западного блока, ни Украина не собираются соблюдать предлагаемое ими же перемирие.

Об этом заявил эфире радио «КП» бывший военнослужащий США майор Станислав Крапивник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ни страны западного блока, ни Украина не собираются соблюдать предлагаемое ими же перемирие. Об...

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«Перемирие было бы огромной ошибкой. Мы уже пошли на 30-дневное перемирие по ударам по электро-инфраструктуре. И видели, что было: мы прекратили, а по нам били каждый день.

И Запад ничего не замечал. Любое перемирие с этой террористической властью – будет абсолютно то же самое. Мы будем соблюдать, а по нам будут бить», – сказал Крапивник.

«Им принципиально договориться на любое перемирие, чтобы можно было перевооружать ВСУ, копать новые линии, чтобы война длилась еще дольше.

По воздуху [перемирие] – значит, что мы не будем бить по тылу. Они смогут всё оружие подвигать ближе, ремонтировать инфраструктуру, заводы открывать. Это всё им на руку», – добавил эксперт.

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