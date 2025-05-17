Переговоры в Стамбуле понизили статус Зеленского

Катя Добрина.  
17.05.2025 16:57
  (Мск) , Севастополь
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Одним из результатов переговоров в Стамбуле стало очередное понижение статуса Зеленского, который по старой привычке пытается разного рода заявлениями привлечь к себе внимание.

На это в эфире «Первого севастопольского» указал политический обозреватель, экс-нардеп Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Одним из результатов переговоров в Стамбуле стало очередное понижение статуса Зеленского, который по старой привычке...

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«Изначально план, по которому действовал Трамп, заключался в том, чтобы подписать сделку по ресурсам на Украине, после этого провести прямые переговоры между Россией и Украиной, заставить Украину пойти на условия России и на тот компромиссный вариант, который был заранее договорен между США и РФ. Следующим шагом Зеленский объявляет выборы и уходит в отставку, чтобы не мешать выборам, либо остаётся президентом до выборов. И уже новая власть подписывает окончательное мирное соглашение», – пояснил он.

Эксперт напомнил, что в настоящее время у Зеленского даже нет полномочий отменить указ, который запрещает ему встречаться с Владимиром Путиным. По причине нелегетимности на соглашении по украинским ресурсам нет подписи президента Украины – за него документ визировала министр экономики и ратифицировали депутаты Верховной рады.

«И Зеленский это понимает. Он видит, что его отовсюду бортуют, его не приглашают, его статус падает. Это всяческими поступками, заявлениями пытается привлечь к себе внимание. Такими, как «никогда не признаю Крым», требую границы 912 года, и тому подобные вещи.

Поэтому обращать внимание сейчас на Зеленского не стоит: при том, что Европейский союз был категорически против подписания сделки по ресурсам, Зеленский её подписал. Оттягивал, обманывал, торговался, но подписал. Это говорит о том, что у американцев достаточно рычагов давления на Зеленского, чтобы продавить то, что они хотят. И слаженность работы и действий между Российской Федерацией И Соединёнными штатами Трампа внушает некий лёгкий оптимизм», – заключил Царёв.

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