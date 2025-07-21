Переговоры нисколько не мешают России усиливать удары по Украине – Живов перестал бояться Стамбула

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Переговоры не мешают российской армии проводить СВО, ведь ракетные и дроновые удары по объектам на Украине только усилились.

Об этом в эфире «Радио Комсомольская правда» сказал волонтёр, помогающий бойцам СВО, Алексей Живов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если раньше переговоры, допустим, в 22-м году угрожали выходом из конфликта на очень странных и сомнительных для России условиях, то сейчас я вижу, что Россия использует переговоры рационально, продолжая выполнять и наращивать силы в зоне Специальной военной операции. Одних только ударов дронами, ракетами и бомбами за последний месяц стало кратно больше. И результаты очень впечатляющие. Поражено огромное количество заводов, производящих военную технику, научно-исследовательских институтов, работающих в интересах ВПК, аэродромы, ТЦК, склады с оружием и так далее», – отметил Живов.