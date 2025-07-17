Переговорщик США на СНВ-1: «Мы всё ещё можем уничтожить РФ как государство»

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Америка ещё в 80-х «неправильно поняла СССР», поэтому находится в постоянной боевой готовности на случай внезапного ядерного удара со стороны Москвы.

Об этом в интервью Центру стратегических и международных исследований (CSIS) заявил глава американской делегации на переговорах по договору СНВ-1, посол США Линтон Брукс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нет никаких доказательств того, что Советы когда-либо рассматривали такую стратегию. Советы считали, что ядерная война начнётся с обычной войны, идея «внезапного удара» была связана больше с Перл-Харбором, чем с советской доктриной. Поэтому, я думаю, что наши опасения по поводу внезапного удара никогда не были реальными. Но мы всё равно беспокоимся об этом, мы всё ещё можем нанести ответный удар, даже если русские без предупреждения решат напасть на США, и это положит конец существованию Российской Федерации как государства», – вещал американец.