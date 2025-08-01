Ответ «европейским карликам»: Путин отверг требование остановить наступления ВС РФ
Запад добивается остановки наступления российской армии в зоне СВО, чтобы «потом заняться доукомплектованием и довооружением ВСУ».
Об этом заявил Владимир Путин на встрече с журналистами на Валааме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Совсем недавно наши недруги говорили о необходимости нанесения «стратегического поражения России на поле боя». А сегодня другая пламенная страсть – остановить наше наступление. Либо обещанием сладкой жизни, либо угрозами», – напомнил президент.
Путин считает, что Киев напрасно опровергает данные о занятии российскими войсками Часова Яра.
«Это полностью соответствует действительности. Более того – на самом деле, Часов яр был взят несколько дней назад. Занимались зачисткой. Наверное, попытки контратак были… Высшее руководство Украины не очень информировано о ходе происходящих событий», – сказал Путин.
В целом, по его словам, ситуация такова:
«Наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. Везде, на всех участках. Где-то больше, где-то меньше…. Положительная динамика связана с героизмом наших ребят».
Путин дал понять, что невысокого мнения о потенциале ЕС, грозящемуся поддерживать ВСУ.
«Еще совсем недавно говорили, что «ЕС это экономический гигант, но политический карлик». Мы читали это в западных источниках. Суверенитет играет ключевую роль, в том числе, и для экономического развития. Было ясно, что суверенитета у ЕС не так уж и много. Сегодня стало очевидно, что его нет вообще. А за этим следуют и колоссальные экономические потери».
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: