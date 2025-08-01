Ответ «европейским карликам»: Путин отверг требование остановить наступления ВС РФ

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Запад добивается остановки наступления российской армии в зоне СВО, чтобы «потом заняться доукомплектованием и довооружением ВСУ».

Об этом заявил Владимир Путин на встрече с журналистами на Валааме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Совсем недавно наши недруги говорили о необходимости нанесения «стратегического поражения России на поле боя». А сегодня другая пламенная страсть – остановить наше наступление. Либо обещанием сладкой жизни, либо угрозами», – напомнил президент.

Путин считает, что Киев напрасно опровергает данные о занятии российскими войсками Часова Яра.

«Это полностью соответствует действительности. Более того – на самом деле, Часов яр был взят несколько дней назад. Занимались зачисткой. Наверное, попытки контратак были… Высшее руководство Украины не очень информировано о ходе происходящих событий», – сказал Путин.

В целом, по его словам, ситуация такова:

«Наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. Везде, на всех участках. Где-то больше, где-то меньше…. Положительная динамика связана с героизмом наших ребят».

Путин дал понять, что невысокого мнения о потенциале ЕС, грозящемуся поддерживать ВСУ.