«Отношения РФ с Чехией трансформируются из ужасных в просто плохие – и это норма» – эксперт
Правительство победившей на выборах в Чехии партии ANO без каких-либо симпатий к Москве всё же не будет впадать в оголтелую русофобию, как это было при предыдущем премьере.
Об этом в ходе круглого стола в Москве заявил политолог, богемист Вадим Трухачёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Нашему послу в Чехии при Фиале просто делать было нечего – настолько этих отношений просто не существовало. Да, Чехия отнюдь не русофильская страна, но положение вещей, как при Фиале – это противоестественно.
Да, эти отношения ухудшились в последние дни правительства Бабиша [в предыдущей каденции], но не до степени безвозвратности. До нуля их опустило именно правительство Фиалы.
Сейчас они будут возвращаться в норму, что по нынешним временам – плохие отношения. Плохие отношения лучше, чем ноль.. Будет меньше резких заявлений. Фиала считал Россию экзистенциальной угрозой, варварской азиатской страной, которую нужно поставить на колени и понимает она только язык силы. Бабиш, естественно, говорить этого не будет.
Но отношения будут усреднёнными. Для Чехии это норма, Среднее отношение по Европе к России – с ярко выраженным как русофобским, так и русофильским полюсом», – рассказал Трухачёв.
Эксперта спросили, не превратится ли со временем правительство Бабиша в такого же противника России, каким было предыдущее.
«Нет. Фиала – идеологический русофоб, для него идеология важнее денег и любой прагматики. Я встречался с Фиалой, когда он ещё не был политиком, это убеждённый клинический русофоб, он из диссидентской семьи, клинический случай.
Бабиш как сын функционеров Компартии Чехословакии – нет. И его окружают люди преимущественно прагматические. Чехия будет вести себя как усреднённая страна ЕС и НАТО.
До такой степени отношения дойдут вряд ли. Если только не рухнут целиком в пропасть отношения России и всего ЕС», – ответил политолог.
