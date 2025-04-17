«Отхаркивать» последствия войны будут еще два поколения украинцев – Бортник

Даже после завершения войны Украины не ждет ничего хорошего.

Об этом в эфире видеоблога «ПолитЭксперт» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас столько работы. Мы еще поколение или два будем выхаркивать эту войну, начиная от восстановления физического, заканчивая возвращением людей и преодолением посттравматического синдрома, которым больно практически все наше общество. Столько работы с креативным созданием, борьбы со всякими кризисами, которые еще пока не видны, но которые уже создала война внутри нашего государства и общества.

У нас столько работы в части восстановления демократии и политической конкурентности в стране, в части восстановления доверия и нормальной коммуникации между разными людьми. У нас на два поколения работы, если будет ее кому делать, конечно», – заявил Бортник.