«От чего вы устали, гражданские? Нам нужно продолжить воевать», – боевик «Азова»

Об этом в эфире видеоблога «Розмова» заявил член этой организации Виктор Цебрик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что нам нужно продолжить воевать. Ну от чего вы устали, гражданские? Посмотрите на меня – я не устал, а чего вы устали? Доллар по 40, бензин подорожал или что? Или тучи сгустились над вашим городом? Так, чтобы закончить обстрелы, нужно оттеснить врага от города и забрать свою землю, потому что лет через пять вы снова будете получать, и вам придется воевать.

Проблемы в стране из-за нас – не потому, что вы так избрали, это ваш выбор был, а просто сидеть на месте, как я сейчас, и рассказывать, как воевать – ну получите мое образование, получите такой опыт и тогда разговаривайте на те темы, которые сейчас очень важны в моем окружении, о чем я могу рассказывать. Нам нужно продолжить воевать», – заявил Цебрик.