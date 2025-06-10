Оставшиеся в России немецкие компании довольны, что не свинтили, поддавшись панике
Введенные Западом санкции способствуют экономическому суверенитету России.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.
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«Даже в нашей экономике есть лидеры, которые надеются, что санкции не будут сняты так быстро, чтобы мы смогли сохранить свой экономический суверенитет. Некоторые западные компании так быстро ушли с нашего рынка в 2022 году, что даже не подумали о персонале или цепочках поставок. Это привело к краху некоторых секторов», – сказал Нечаев в интервь немецкому онлайн-журналу Overton.
Он подчеркнул, что Россия никого не выгоняла и не блокировала по своей инициативе.
«Все ушли сами. Некоторые в откровенной панике. Однако сомнительно, смогут ли западные компании когда-либо вернуться и снова найти место на нашем рынке, поскольку сейчас на нашем внутреннем рынке возросла конкуренция. Некоторые немецкие компании все еще активны в России. Они кажутся очень довольными», – отметил дипломат.
Его попросили пояснить эти слова.
«Лучшие условия для предпринимателей на производстве раньше были зарезервированы за немецкими компаниями. Некоторые немецкие компании даже получили так называемые специальные контракты, которые ставили иностранных предпринимателей в равные условия с нашими отечественными предпринимателями. Многие из тех, кто остался на российском рынке, пользуются этими льготами и сегодня», – резюмировал Нечаев.
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