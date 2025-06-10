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Введенные Западом санкции способствуют экономическому суверенитету России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

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«Даже в нашей экономике есть лидеры, которые надеются, что санкции не будут сняты так быстро, чтобы мы смогли сохранить свой экономический суверенитет. Некоторые западные компании так быстро ушли с нашего рынка в 2022 году, что даже не подумали о персонале или цепочках поставок. Это привело к краху некоторых секторов», – сказал Нечаев в интервь немецкому онлайн-журналу Overton.

Он подчеркнул, что Россия никого не выгоняла и не блокировала по своей инициативе.

«Все ушли сами. Некоторые в откровенной панике. Однако сомнительно, смогут ли западные компании когда-либо вернуться и снова найти место на нашем рынке, поскольку сейчас на нашем внутреннем рынке возросла конкуренция. Некоторые немецкие компании все еще активны в России. Они кажутся очень довольными», – отметил дипломат.

Его попросили пояснить эти слова.