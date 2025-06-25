Орбан радуется: «Здравый смысл победил: НАТО — это больше не о защите Украины»

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Впервые с 2022 года саммит НАТО сфокусировался не на увеличении поддержки Украины, а на усилении обороны своих собственных стран-членов, пишет в соцсети глава МИД Венгрии Петер Сиярто по итогам заседания Совета Украина-НАТО.

«Показательно, что украинцы смогли добиться только одного: президент Зеленский не сможет принять участие в официальных мероприятиях саммита 25 июня. Здравый смысл наконец-то победил: НАТО — это больше не о защите Украины. НАТО – это о защите союзников».

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Своему министру иностранных дел вторит, комментарии провластному венггерскому правому изданию Magyar Nemzet, и глава венгерского правительства Виктор Орбан:

«Американцы, турки, словаки и мы четко дали понять, что не хотим сидеть за столом с Зеленским, когда речь идет о НАТО», – говорит он.

Орбан подтвердил заявление министра иностранных дел Сиярто о том, что Зеленский не будет присутствовать на сегодняшнем закрытом заседании лидеров Альянса. По его мнению, это не случайность, а сигнал.

«В дипломатии вопрос не в том, где вы есть, а где вас нет. Это важнее. И это именно тот случай», – добавил Орбан.

Он также намекнул, что работает над тем, чтобы Зеленского не было и на саммите Европейского Совета в Брюсселе 26-27 июня. По его словам, «там пока все не так хорошо, как у НАТО».

«По моему мнению, национальный интерес Венгрии состоит в том, чтобы не быть ни в одном интеграционном сообществе с Украиной. Ни в НАТО, ни в Европейском Союзе», — добавил он.

Венгерский премьер также прокомментировал сообщение Зеленского на платформе Х о встрече с лидерами ЕС и НАТО.