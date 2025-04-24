Опорники на Сумщине абсолютно непригодны для обороны – укро-пропагандист

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Бежавшим с Курщины подразделениям ВСУ часто не за что зацепиться, занимая оборону в Сумской области.

Об этом в интервью «Громадьскому радио» заявил украинский военный пропагандист Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Героизм в современной войне начинается не когда человек «на нуле», а когда он ещё пытается туда зайти. Сейчас на многих участках, чтобы зайти на позицию, нужно идти 5-7 км, и чтобы дойти – это огромный риск и уже целая боевая операция. А операции по обеспечению логистики, по прикрытию путей захода и отхода у нас не планируются, и это чётко видно на Донбассе. Вся наша линия обороны, которая строится нашими ВГА, в 24 году на это было потрачено около 20 млрд. гривен, это просто отдельные, вырытые по лекалам АТО оборонные сооружения… Линии обороны на Сумщине ещё до начала этих действий были построены в большом количестве, их и сейчас продолжают строить. Проблема в том, что все эти линии обороны абсолютно непригодные для обороны. И то, что я говорил об ошибке планирования оборонных сооружений, проявляется на Сумщине. Над теми оборонными сооружениями, которые там понастроены, а их огромное количество, военные смеются. Их используют исключительно переночевать в поле, там никто не остаётся. Они все открыты, не замаскированы, просматриваются с воздуха, это огромные очень хорошо заметные колпаки на высотах. Они примыкают к лесным массивам, к ним можно скрытно подойти, и ничего ты на заметишь вообще», – рассказал Бутусов.