Офицер ВВС Украины: Запад ворует наш опыт и нам же перепродаёт технологии

Вадим Москаленко.  
14.07.2025 20:47
  (Мск) , Киев
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Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Западные оборонные компании внимательно мониторят украинский опыт противостояния ракетным и дроновым атакам, однако очень неохотно делятся извлечёнными из этого техническими наработками.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил замдиректора компании, производящей средства РЭБ, офицер ВВС Украины в резерве Анатолий Храпчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Западные оборонные компании внимательно мониторят украинский опыт противостояния ракетным и дроновым атакам, однако очень...

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«Хотелось бы от Германии получать не только финансирование разработок, но и некоторые технологические решения. Потому что то, что имеет ракета «Таурус», могло бы стать качественным дополнением нашей ракетной программы.

Это болезненный вопрос, потому что большинство западных компаний и европейских оборонных – являются частными компаниями, и они неохотно делятся некоторыми своими возможностями. При этом забирая у нас качественную аналитику, потому что мы видим наличие определённых лиц на Украине, которые собирают информацию.

Все эти встречи, на которых призываешь не передавать так много информации европейцам, а вместо этого получать больше от них. А то они используют эту информацию, а потом приходят к нам: смотрите, у нас есть дрон-перехватчик, или у нас есть оружие, которое мы можем продавать», – пожаловался Храпчинский.

«Хотя, по сути, эта технология была полностью разработана на Украине, она лишь скопирована нашими западными партнёрами. Кстати, об этом заявляли и представители частных украинских оборонных компаний. Поэтому хорошо бы, чтобы за финансированием стояли и технологические возможности улучшения некоторых характеристик и получения некоторых технологий, которые сейчас Украина не может с нуля разработать, а есть в Европе. Очень нужно об этом говорить», – негодовал укро-офицер.

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