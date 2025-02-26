Офицер ВСУ: Маск покроет себя позором, если отключит «Старлинк»!
Только немедленное отключение «Старлинка» приведёт к серьёзным последствиям для ВСУ, но если дать им время, то украинская армия успеет переориентироваться.
Об этом в интервью политологу Руслану Бортнику заявил находящийся в ЕС украинский военный эксперт, офицер ВСУ Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я очень надеюсь, что [отключение «Старлинк»] – это фантазия конкретного человека, которому это взбрело в голову. Если это сделает Маск, он просто покроет себя таким позором. Я думаю, что он достаточно интеллектуальный человек, он этим не будет заниматься.
А то, что его украинцы там покрывают всякими нехорошими словами, американцам к этому не привыкать, у них это как бы нормальное общение, особенно между демократами и республиканцами.
То есть, его там такими словами покрывали, что то, что наши деятели в его сторону чихают, он даже просто не замечает этих слов. Хотя ему может быть там и обидно, но он прекрасно понимает, что ему вся Украина благодарна, а несколько придурков там тявкают», – рассуждал Бекренев.
«Но эффект отключения будет значительный. Если нам не дадут времени на адаптацию к новой ситуации. Потому что на самом деле по многим каналам связи есть альтернатива.
Но мы привыкли этим микроскопом забивать все гвозди. То есть гвозди, в принципе, мы можем и сами забить, есть чем. А вот это вот там, где микроскопом, вот останется очень незначительная история, которую тоже можно перекрыть, просто чуть дороже.
Если была бы программа отхода от «Старлинка», это было бы не так болезненно. Если это выключат завтра, последствия на фронте будут мгновенные. Эти мгновенные последствия будут выражаться в том, что меньше противника будет гибнуть ежедневно и больше будет потерь у нас», – добавил он.
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