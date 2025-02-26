Офицер ВСУ: Маск покроет себя позором, если отключит «Старлинк»!

Только немедленное отключение «Старлинка» приведёт к серьёзным последствиям для ВСУ, но если дать им время, то украинская армия успеет переориентироваться.

Об этом в интервью политологу Руслану Бортнику заявил находящийся в ЕС украинский военный эксперт, офицер ВСУ Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я очень надеюсь, что [отключение «Старлинк»] – это фантазия конкретного человека, которому это взбрело в голову. Если это сделает Маск, он просто покроет себя таким позором. Я думаю, что он достаточно интеллектуальный человек, он этим не будет заниматься. А то, что его украинцы там покрывают всякими нехорошими словами, американцам к этому не привыкать, у них это как бы нормальное общение, особенно между демократами и республиканцами. То есть, его там такими словами покрывали, что то, что наши деятели в его сторону чихают, он даже просто не замечает этих слов. Хотя ему может быть там и обидно, но он прекрасно понимает, что ему вся Украина благодарна, а несколько придурков там тявкают», – рассуждал Бекренев.