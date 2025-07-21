Одесские ТЦК после прилетов: Давят людей бусами, размозжают головы, пробивают легкие

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После свершившихся актов праведного возмездия в сторону военкоматов — многократные прилеты в ТЦК, ликвидация их «потайных лежбищ», попытки подрыва со стороны местных партизан — и… и люди подумали, что людоловы притихнут хоть на время.

Когда местные запрещенные паблики писали, что взамен уничтоженных могилизаторов с западной Украины едут бусы с новыми живодерами, в это попросту не хотелось верить… А пришлось!

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Как раз после серии баллистических ударов по местам дисклокации военкомов, город накрыла новая волна скандалов, связанных с их бесчинством.

Так, врач, хирург, попавший под «стандартную проверку документов» и попытавшийся объяснить тэцэкашникам, что он «ценный кадр и в дальнейшем будет зашивать таких, как они», загремел в больницу с размозженной головой и легкими, пробитыми сломанными ребрами. Голову врачу раздробили дверью буса, а переломанные ребра — результат того, что происходило за этой дверью. По словам свидетелей, перед этим он был сбит и переехан их же машиной.

Вот что говорит жена врача:

«Было два буса, была облава. От одного он убежал, а второй его сбил. Врачи спасли ему жизнь, потому что оставалось несколько часов жизни… В этом деле задействованы два ТЦК, и они делают все, чтобы прикрыть это все».

И, под аплодисменты, ответ от самого ТЦК, в котором упомянутых садистов назвали «группой оповещения»:

«Только официальное следствие может установить фактическую хронологию событий и дать правовую оценку действиям всех участников. Призываем воздерживаться от распространения непроверенных версий, которые могут исказить восприятие ситуации и повредить процессу расследования. Отмечаем, что подобные инциденты, вызванные пренебрежением долгом военного учета, подрывают доверие между обществом и Вооруженными силами».

И это, чтобы вы понимали, еще лояльный такой ответ, можно сказать, няшный. Ибо за день до расправы над врачом, военкомы изувечили женщину. Она просто бросилась спасать своего мужа, который также попал под «стандартную проверку документов» на улице». Женщина, как мы уже поняли, по «старовынному» западэнскому обряду тоже была зажата дверью буса, затем ее сбили машиной и переехали… этим же бусом. Женщина с переломами в больнице. Муж бусифицирован. А бус «на глазах у изумленной публики» скрылся с места преступления.

Внимаем комментарию ТЦК по этому поводу:

«Гражданка пыталась помешать исполнению служебных обязанностей, в частности, блокировала движение служебного автомобиля. Мы в очередной раз обращаемся к гражданам: физическое препятствование деятельности военнослужащих как то блокирование транспортных средств, агрессивные действия, попытки физического воздействия на военнослужащих и другие противоправные действия при исполнении ими служебных обязанностей создают опасные и непредсказуемые ситуации. Такие действия могут угрожать жизни и здоровью как самих военнослужащих, так и гражданских граждан».

Ну и… кто ж «всрався», то есть кто виноват в случившемся?

По версии ТЦК, это «наш общий враг — русский агрессор».

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