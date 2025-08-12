Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Бесы продолжают разжигать огонь нацистских печей — в Одессе гестаповцы схватили двух клириков УПЦ Московского патриархата. Которые, как сообщили в СБУ, «восхваляли рашизм и оправдывали военные преступления РФ». Они проходят по делу как «прокремлевские агитаторы».

Первый из задержанных — 58-летний священник.

«Во время разговоров с прихожанами он героизировал оккупантов и оскорблял религиозные убеждения верующих других конфессий», — докладывают в укро-гестапо.

Также священнику вменяют связь с лидером одесской пророссийской партии «Родина» и экс «регионалом» Игорем Марковым (на Украине ему грозит статья «Государственная измена»), давно живущим в России.

Еще клирика обвиняют в работе на такого одиозного персонажа как Валерий Кауров. И хоть СБУ и вещает, что «в 2014 году он бежал в Россию, где объявил о создании кремлевского проекта «Одесская народная республика — Новороссия», сами приверженцы ОНР считают Каурова клоуном и нечистым на руку аферистом. В Одессе участники Русской весны никогда не считали его деятельность ни серьезной, ни политической — просто тогда еще не было определения «инфоцыган». То есть СБУ использует ОНР и «причастность» к ней Каурова просто как жупел.

Тем не менее, гестаповцы расписывают, что «по заказу Каурова клирик вместе со своей 23-летней дочерью фотографировался с чистыми листами бумаги на фоне известных локаций Одессы, а затем отправлял снимки в РФ». А российские пропагандисты «дорисовывали» на пустых листах призывы к оккупации областного центра, которые якобы звучали от местных жителей.

В дальнейшем «рупоры Кремля» разгоняли смонтированные фейки на РосТВ и телеграм-каналах под видом публикаций пророссийского «подполья».

В общем, в этой части сценария шоураннеры СБУ явно не доработали, ведь для того, чтобы понимать — русский город не желает быть нацистским-украинским — вовсе не обязательно действовать «по заказу Каурова».

Второй задержанный — 44-летний протоиерей, о котором сказано кратко: «В своих проповедях оправдывал российские обстрелы гражданской инфраструктуры Украины».

Итого каждому из задержанных грозит по две статьи — «Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников» и «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений». А это восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомню, что такой же срок светит задержанному в декабре прошлого года протоиерею Владимиру Корецкому, одному из лидеров Русской весны и движения «Куликово поле» в Одессе. Ему вменяют аналогичные «преступления» (кроме связей с Кауровым).

Еще из материалов дела: «восхвалял Путина», «героизировал оккупационные группировки России», «навязывал прихожанам собственную нетерпимость к представителям других конфессий».

Тогда, в качестве доказательств вины, у подозреваемого изъяли портрет и икону царя Николая II и сувениры — флягу с двуглавым орлом и стаканчики с надписью «СССР».

А у последних задержанных — что интересно! — ничего не изъяли. Видать, продолжают искать… не знаю, там — матрешек, значки с Олимпийским мишкой из детства, шкатулки под хохлому… Одним словом, бандеровские бесы.