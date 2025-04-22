«Очень выгодно хватать и менять священников на украинских военнопленных» – экс-спикер Генштаба ВСУ
Киеву не стоит пренебрегать тем, что Москва готова обменивать схваченных на Украине СБУ священников на украинских пленных солдат «по выгодному курсу».
Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил представленный как религиовед офицер ВСУ, экс-спикер украинского Генштаба Андрей Ковалёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Война на Украине стала кризисным вопросом для Ватикана, но в то же самое время Ватикан стал мостиком в очень многих вопросах, мостиком диалога между Украиной и РФ. И Зеленский за время войны сделал много визитов в Ватикан, и Ермак.
В частности, мы знаем точно, что одним из таких важных вопросов было посредничество в том, что Украина успешно обменяла одного из иерархов РПЦ на Украине митрополита Ионафана Елецких – это давний агент КГБ, который работал на РФ.
Так вот, Патриарх Кирилл активно через Папу общался с Украиной, чтобы этого митрополита, чрезвычайно важного для России, обменять как военнопленного. Ни РФ, ни Украина этого официально не признала, однако мы увидели, что в обмен на Ионафана Елецких на Украину вернулось сто украинских военнопленных, которые были в российском плену», – трепался Ковалёв.
«Очень хороший, как по мне, вариант обмена. И стоило бы украинской власти продолжать этот позитивный опыт обмена российских преступников на украинских воинов в плену.
В частности, чрезвычайно интересует РФ, например, такой митрополит Арсений, наместник Святогорской Лавры. И он фактически является ключевым свидетелем в двух важных делах. Первое – начало российской агрессии в 2014 году, а второе – это дело по сбитию малазийского «Боинга» MH17. Митрополит Арсений предоставлял убежище для российских фсбшников и террористов в Святогорской Лавре в 2014 году», – добавил «религиовед».
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