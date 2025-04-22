«Очень выгодно хватать и менять священников на украинских военнопленных» – экс-спикер Генштаба ВСУ

Тарас Стрельцов.  
22.04.2025 19:59
  (Мск) , Львов
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Беспредел, Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Киеву не стоит пренебрегать тем, что Москва готова обменивать схваченных на Украине СБУ священников на украинских пленных солдат «по выгодному курсу».

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил представленный как религиовед офицер ВСУ, экс-спикер украинского Генштаба Андрей Ковалёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киеву не стоит пренебрегать тем, что Москва готова обменивать схваченных на Украине СБУ священников...

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«Война на Украине стала кризисным вопросом для Ватикана, но в то же самое время Ватикан стал мостиком в очень многих вопросах, мостиком диалога между Украиной и РФ. И Зеленский за время войны сделал много визитов в Ватикан, и Ермак.

В частности, мы знаем точно, что одним из таких важных вопросов было посредничество в том, что Украина успешно обменяла одного из иерархов РПЦ на Украине митрополита Ионафана Елецких – это давний агент КГБ, который работал на РФ.

Так вот, Патриарх Кирилл активно через Папу общался с Украиной, чтобы этого митрополита, чрезвычайно важного для России, обменять как военнопленного. Ни РФ, ни Украина этого официально не признала, однако мы увидели, что в обмен на Ионафана Елецких на Украину вернулось сто украинских военнопленных, которые были в российском плену», – трепался Ковалёв.

«Очень хороший, как по мне, вариант обмена. И стоило бы украинской власти продолжать этот позитивный опыт обмена российских преступников на украинских воинов в плену.

В частности, чрезвычайно интересует РФ, например, такой митрополит Арсений, наместник Святогорской Лавры. И он фактически является ключевым свидетелем в двух важных делах. Первое – начало российской агрессии в 2014 году, а второе – это дело по сбитию малазийского «Боинга» MH17. Митрополит Арсений предоставлял убежище для российских фсбшников и террористов в Святогорской Лавре в 2014 году», – добавил «религиовед».

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