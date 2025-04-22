«Очень выгодно хватать и менять священников на украинских военнопленных» – экс-спикер Генштаба ВСУ

Киеву не стоит пренебрегать тем, что Москва готова обменивать схваченных на Украине СБУ священников на украинских пленных солдат «по выгодному курсу».

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил представленный как религиовед офицер ВСУ, экс-спикер украинского Генштаба Андрей Ковалёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Война на Украине стала кризисным вопросом для Ватикана, но в то же самое время Ватикан стал мостиком в очень многих вопросах, мостиком диалога между Украиной и РФ. И Зеленский за время войны сделал много визитов в Ватикан, и Ермак.

В частности, мы знаем точно, что одним из таких важных вопросов было посредничество в том, что Украина успешно обменяла одного из иерархов РПЦ на Украине митрополита Ионафана Елецких – это давний агент КГБ, который работал на РФ.

Так вот, Патриарх Кирилл активно через Папу общался с Украиной, чтобы этого митрополита, чрезвычайно важного для России, обменять как военнопленного. Ни РФ, ни Украина этого официально не признала, однако мы увидели, что в обмен на Ионафана Елецких на Украину вернулось сто украинских военнопленных, которые были в российском плену», – трепался Ковалёв.