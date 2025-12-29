Обслуживающий ВСУ американский аналитик: Как система Россия имеет преимущество

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российское военное руководство более медлительно в части применения новшеств на поле боя, но в итоге системный подход показывает более высокую эффективность в сравнении с Украиной.

Об этом в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Украинская правда» заявил научный сотрудник Центра новой американской безопасности, военный аналитик Майкл Кофман, оказывающий помощь ВСУ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он говорит, что большая часть его работы не является публичной, но отмечает, что она ведется при поддержке ВСУ.

По его словам, в ходе украинского конфликта обе воюющие армии продемонстрировали способность к адаптации, но при этом Украина якобы «быстрее применяет инновации, а Россия лучше копирует и масштабирует их».

«Украинские Силы обороны выглядят как система военных стартапов, каждый из которых связан со своими лабораториями, производителями и тому подобное. Поэтому украинская армия, как правило, опережает российскую в инновациях, в применении новых тактик. Но когда дело доходит до того, кто лучше адаптируется как система, Россия часто имеет преимущество. Их военное руководство принимает решения медленнее, но там, где они видят технологические и тактические подходы, которые эффективно работают и дают реальное преимущество, они их копируют и затем масштабируют», – сказал Кофман.

Он считает, что Украина тоже способна к масштабированию дронов, систем РЭБ, но с сожаленеим добавил, что «она в этом зависит от капитала Запада».