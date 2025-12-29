Обслуживающий ВСУ американский аналитик: Как система Россия имеет преимущество
Российское военное руководство более медлительно в части применения новшеств на поле боя, но в итоге системный подход показывает более высокую эффективность в сравнении с Украиной.
Об этом в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Украинская правда» заявил научный сотрудник Центра новой американской безопасности, военный аналитик Майкл Кофман, оказывающий помощь ВСУ.
Он говорит, что большая часть его работы не является публичной, но отмечает, что она ведется при поддержке ВСУ.
По его словам, в ходе украинского конфликта обе воюющие армии продемонстрировали способность к адаптации, но при этом Украина якобы «быстрее применяет инновации, а Россия лучше копирует и масштабирует их».
«Украинские Силы обороны выглядят как система военных стартапов, каждый из которых связан со своими лабораториями, производителями и тому подобное. Поэтому украинская армия, как правило, опережает российскую в инновациях, в применении новых тактик.
Но когда дело доходит до того, кто лучше адаптируется как система, Россия часто имеет преимущество. Их военное руководство принимает решения медленнее, но там, где они видят технологические и тактические подходы, которые эффективно работают и дают реальное преимущество, они их копируют и затем масштабируют», – сказал Кофман.
Он считает, что Украина тоже способна к масштабированию дронов, систем РЭБ, но с сожаленеим добавил, что «она в этом зависит от капитала Запада».
«В других областях проблемы связаны с недостатками в западном оборонно-промышленном производстве. Как вы видите, на Западе долго тормозили с производством боеприпасов для артиллерии. А потом, когда мы дошли до истощения ПВО и ПРО, противовоздушной и противоракетной обороны, тоже были большие сложности с масштабированием производства перехватчиков, ракет и различных систем, в которых нуждается Украина», – признает Кофман.
