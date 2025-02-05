Обменянный «азовец»: «Сначала перебить русских – потом переговоры»

Украине необходимо распространять практику террористических расправ над русскими – не только на высшее командование, но и на среднее звено.

Об этом на канале «Армия ТВ» заявил вернувшийся из плена по обмену в сентябре 2022 года офицер признанного террористическим в РФ «Азова», историк и лектор Владислав Дутчак с позывным «Доцент», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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