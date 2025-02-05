Обменянный «азовец»: «Сначала перебить русских – потом переговоры»
Украине необходимо распространять практику террористических расправ над русскими – не только на высшее командование, но и на среднее звено.
Об этом на канале «Армия ТВ» заявил вернувшийся из плена по обмену в сентябре 2022 года офицер признанного террористическим в РФ «Азова», историк и лектор Владислав Дутчак с позывным «Доцент», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Был в истории «Азова» такой случай, да, но это был приказ, его нужно было выполнить – эвакуация из «Азовстали». Мы вышли по приказу. Нужно поискать случаи, чтобы азовцы попадали ещё в плен. Они очень и очень одиночные.
Поэтому украинскому обществу надо собраться и отбросить иллюзии – пощады не будет. Скажу жестокую, но очевидную вещь – нам нужно убить их, чтобы они не убили нас. И они на нашей земле, не мы на их земле. А потом? Потом, возможно, переговоры.
Но этих подонков нужно уничтожать. И когда говорим о военных преступниках, уже первые прецеденты есть, когда наш украинский «Моссад» работает, но эту практику нужно расширять на среднее звено. И если там будет какая-то озабоченность и обеспокоенность разных международных организаций, я думаю, что нужно брать пример Израиля – не обращать внимания», – рассуждал нацист.
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