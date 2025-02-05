Обменянный «азовец»: «Сначала перебить русских – потом переговоры»

Вадим Москаленко.  
05.02.2025 17:32
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украине необходимо распространять практику террористических расправ над русскими – не только на высшее командование, но и на среднее звено.

Об этом на канале «Армия ТВ» заявил вернувшийся из плена по обмену в сентябре 2022 года офицер признанного террористическим в РФ «Азова», историк и лектор Владислав Дутчак с позывным «Доцент», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине необходимо распространять практику террористических расправ над русскими – не только на высшее командование,...

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«Был в истории «Азова» такой случай, да, но это был приказ, его нужно было выполнить – эвакуация из «Азовстали». Мы вышли по приказу. Нужно поискать случаи, чтобы азовцы попадали ещё в плен. Они очень и очень одиночные.

Поэтому украинскому обществу надо собраться и отбросить иллюзии – пощады не будет. Скажу жестокую, но очевидную вещь – нам нужно убить их, чтобы они не убили нас. И они на нашей земле, не мы на их земле. А потом? Потом, возможно, переговоры.

Но этих подонков нужно уничтожать. И когда говорим о военных преступниках, уже первые прецеденты есть, когда наш украинский «Моссад» работает, но эту практику нужно расширять на среднее звено. И если там будет какая-то озабоченность и обеспокоенность разных международных организаций, я думаю, что нужно брать пример Израиля – не обращать внимания», – рассуждал нацист.

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