Обмен Украины на космос: у Трампа придумали еще один «пряник» для России

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The Hill утверждает, что в рамках сделки по Украине Дональд Трамп может предложить России активное сотрудничество в космосе.

Колумнист издания Марк Уиттингтон предположил, что США могли бы пригласить Россию принять участие в лунной программе «Артемида» и предоставить ей доступ к американским технологиям и поставщикам оборудования — например, SpaceX Илона Маска.

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«Трамп пообещал прекратить военный конфликт на Украине. Он мог бы подсластить сделку, сделав Путину предложение, от которого тот не сможет отказаться», — пишет журналист.

«У русских большие амбиции относительно их космической программы. Они планируют новую космическую станцию , которая заменит их долю в Международной космической станции, когда ее эксплуатационный срок закончится примерно в 2030 году. Они заключили союз с Китаем, чтобы участвовать в его проекте лунной базы, с ядерным реактором для ее питания», – говорится в публикации.

Правда, колумнист утверждает, что озвученные амбиции сложно реализовать, поскольку, по его словам, российская космическая программа сейчас «переживает упадок».

«Недавно русские запустили ракету из семейства ракет-носителей Р-7 в 2000-й раз. Р-7, разработанная Королевым, была первой российской межконтинентальной баллистической ракетой. Она использовалась для запуска первого спутника в 1957 году. Усовершенствованная версия этой ракеты вывела в космос Юрия Гагарина. С тех пор Россия полагается на варианты Р-7», – говорится в материале.

«Множество факторов сделали невозможным устойчивое развитие российской космической программы». К проблемам относятся «санкции, эмбарго на современное промышленное оборудование, нехватка рабочей силы, ограниченные финансовые ресурсы, распределенные между слишком большим количеством проектов, прекращение космического сотрудничества с западными партнерами, за исключением операций на Международной космической станции», – цитирует автор доклад американского Института исследований внешней политики.

Поскольку из-за санкций разработка российских ракет застопорилась, США все больше полагаются на конкурентоспособные по цене ракеты-носители, созданные SpaceX и Rocket Lab. New Glenn от Blue Origin находится в процессе испытаний, а Starship от SpaceX находится в стадии разработки.

Тем не менее, по мнению автора статьи, Россия могла бы восстановить часть своей утраченной космической славы. «Деньги, которые Россия тратит в попытке завоевать Украину, можно было бы потратить на поддержку ее космической программы», – соблазняет он.

«Альянс с NASA по космической станции был взаимовыгодным. США получили внешнеполитическое обоснование для космической станции, которое наконец убедило достаточное количество членов Конгресса одобрить финансирование. Россия смогла сохранить космонавтов в космосе после того, как космическая станция «Мир» завершила свою работу. Кроме того, Россия могла бы предложить свое участие в программе «Артемида» для возвращения на Луну и полета на Марс», – пишет он.

В «Роскосмосе» в ответ на предположение Уиттингтона заявили, что этот вопрос находится не в ведении российского космического агентства.

А вот в NASA, как пишет издание, ждут указаний на этот счет от новой администрации Белого дома.