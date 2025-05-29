С приходом Фридриха Мерца Германия начала активную подготовку к прямому боестолкновению с Россией.

Об этом депутат Бундестага от «АдГ» Райнер Ротфусс заявил на выступлении перед жителями города Торгау, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я только надеюсь и молюсь, чтобы эта глава в истории Германии закончилась по возможности безболезненно и как можно быстрее. Потому что Мерц ведет нас в войну, и наша молодежь должна пойти на войну. Наши школы и больницы теперь должны быть готовы к войне. Недавно железная дорога объявила, что списанные вагоны поездов дальнего следования Айс будут переоборудованы в больничные вагоны.

Германия что, сошла с ума? И почему никто не поднимает голос? Это безумие! И я просто надеюсь, что Мерц не осилит этот чудовищный путь, который, по-видимому, был надиктован ему некими крупными финансовыми фондами, которые он сам когда-то создал в Германии», – сказал депутат.