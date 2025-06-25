«Обещают убить или сдать на Украину» – в Финляндии подвергаются гонениям сторонники России
В Финляндии подвергаются остракизму и гонениям все сторонники России, а самых активных могут даже убить.
Об этом в эфире видеоблога эстонского журналиста Олега Беседина заявил финский журналист и военный корреспондент Кости Хейсканен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мне посылают оскорбления, угрозы, причем политики посылают, журналисты, известные люди: «Приедешь в Финляндию, мы тебя там убьем, мы тебя там за сауну заведем, расстреляем». Конечно, многое из этого на эмоциях, и в социальных сетях очень легко все это говорить.
Хотя, вот у нас тут недавно напали на финского политика в Хельсинки. Да и вот Кильюнин, который тоже бывший друг России, который хотел открыть границы Финляндии с Россией, его сразу же стали гнобить, его сразу же из всех обществ уволили, забанили. Они занимаются моральным уничтожением», – сказал Хейсканен.
«И я вам даже могу сказать большее – что у меня хотелось несколько финнов отправиться в Донбасс воевать, но когда получалось, что все-таки родственники узнавали, то первым делом на меня все проклятия посылались.
А потом они просто не давали им выехать, вплоть до того, что они их стали запугивать, что они сообщат в финскую полицию, в разведку и на Украину. Все делается для того, чтобы только всех заткнуть, чтобы как-то всех перепесочить, промыть мозги.
Но все равно, например, на 9 мая посол Кузнецов пригласил 400 человек, в том числе большое количество друзей России, которые еще остались друзьями. Ну им, конечно, проще, потому что они люди на пенсии», – подытожил военкор.
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