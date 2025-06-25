«Обещают убить или сдать на Украину» – в Финляндии подвергаются гонениям сторонники России

В Финляндии подвергаются остракизму и гонениям все сторонники России, а самых активных могут даже убить.

Об этом в эфире видеоблога эстонского журналиста Олега Беседина заявил финский журналист и военный корреспондент Кости Хейсканен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне посылают оскорбления, угрозы, причем политики посылают, журналисты, известные люди: «Приедешь в Финляндию, мы тебя там убьем, мы тебя там за сауну заведем, расстреляем». Конечно, многое из этого на эмоциях, и в социальных сетях очень легко все это говорить. Хотя, вот у нас тут недавно напали на финского политика в Хельсинки. Да и вот Кильюнин, который тоже бывший друг России, который хотел открыть границы Финляндии с Россией, его сразу же стали гнобить, его сразу же из всех обществ уволили, забанили. Они занимаются моральным уничтожением», – сказал Хейсканен.