«Нужно срочно заключать любой невыгодный мир, чтобы спасти армию» – депутат Рады

Вадим Москаленко.  
21.12.2025 20:08
  (Мск) , Киев
Просмотров: 829
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Любой мир, даже самый невыгодный Украине, при котором у Киева появится возможность навести порядок в армии, невыгоден и России.

Об этом на канале «Politeka» заявила избранная от партии Зеленского депутат Верховной рады Анна Скороход, позже исключенная из фракции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Любой мир, даже самый невыгодный Украине, при котором у Киева появится возможность навести порядок в армии, невыгоден и России.

«Проблема с «СЗЧ» и проблемы в армии, они озвучивались очень давно. И если мы ожидаем, что сейчас начнут вноситься изменения, и они исчезнут, это не так. Мы уже настолько глобально погрязли, у нас уже настолько глубоко засели эти проблемы, что нам нужен мир и передышка для того, чтобы мы могли привести армию в порядок. Для того, чтобы мы могли провести правильные реформы, изменения во всех сферах жизни ВСУ.

На сегодняшний день, даже если мы будем точечно решать какие-то проблемы, они не повлияют на глобальную картинку. У людей отсутствует мотивация, это самое страшное. И нам для того, чтобы хотя бы хоть чуть-чуть выгрести из этого, нам необходим мир!

Поэтому сейчас нам ни в коем случае нельзя сорвать переговорный мирный процесс, и нам в любом случае нужно прийти к каким-то соглашениям. Пускай он [мир] будет плохой для нашей стороны, но он будет плохой и для РФ», – размечталась депутатка.

«Если не будет подписано мирное соглашение, у нас ТЦКшники будут творить всё, что угодно, потому что армию нужно наполнять. Добровольным процессом она не наполняется.

Поэтому всё, что они могут, это насильственные действия. Ну, и в отношении определённых людей. Вы же видите, какой слой населения мобилизуется. У нас воюют бедные», – констатировала Скороход.

