«Новые Шахеды русских уже не собьёшь. Да и нечем» – украинский генерал
Россия значительно усовершенствовала «Герани», так что у Украины не осталось средств борьбы против них.
Об этом на канале «NemyriaLive» заявил бывший первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ, генерал-майор запаса Виктор Назаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы видим, сколько Шахедов сейчас летят на наши города, просто, постоянно, и прогнозируется, что их будут тысячи. Если будет так геометрической прогрессией возрастать… такое ощущение, что они как велосипеды, знаете, или как мотоциклы ездят по нашим улицам уже», – возмутилась ведущая.
«Не хотел бы нагнетать ситуацию. Конечно, количество средств поражения, Шахедов, оно увеличилось в разы. Если два года назад мы вели речь про сотню-две, но было больше ракет. Сейчас, конечно, Шахедов больше значительно.
Они усовершенствовали Шахеды. Это не те, которые были в 2022-2023. Если раньше выбиралось где-то порядка 20-30 целей на нашей территории, и на каждую выделялось пару Шахедов. И они двигались к этой цели на относительно небольшой высоте. Эта высота была доступна для поражения средствами наших мобильных групп», – сказал Назаров.
«То сейчас они применяют их по-другому. Они уже идут на более высокой высоте, 3-4 километра, и уже непосредственно перед селением начинается снижение на объект. И просто физические средства поражения, они или их не достают, или не успевают отработать.
То есть, с точки зрения характеристики воздушных этих дроновых операций, масштаб увеличился в 2-3 раза, количество в налёте увеличилось значительно. Высота подхода к цели увеличилась, наведение на конечном участке изменилось, стало более точным.
Что ещё очень важно, применяются они уже, скажем так, не как одиночные цели, а как групповые. То есть заходят на цель не в один шаг, а с интервалом 2-5 минут. То есть первые могут быть сбиты, а следующие зайдут и все равно поражают цель», – жаловался генерал.
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