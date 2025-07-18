«Новые Шахеды русских уже не собьёшь. Да и нечем» – украинский генерал

Вадим Москаленко.  
18.07.2025 23:27
  (Мск) , Киев
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Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия значительно усовершенствовала «Герани», так что у Украины не осталось средств борьбы против них.

Об этом на канале «NemyriaLive» заявил бывший первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ, генерал-майор запаса Виктор Назаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия значительно усовершенствовала «Герани», так что у Украины не осталось средств борьбы против них....

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«Мы видим, сколько Шахедов сейчас летят на наши города, просто, постоянно, и прогнозируется, что их будут тысячи. Если будет так геометрической прогрессией возрастать… такое ощущение, что они как велосипеды, знаете, или как мотоциклы ездят по нашим улицам уже», – возмутилась ведущая.

«Не хотел бы нагнетать ситуацию. Конечно, количество средств поражения, Шахедов, оно увеличилось в разы. Если два года назад мы вели речь про сотню-две, но было больше ракет. Сейчас, конечно, Шахедов больше значительно.

Они усовершенствовали Шахеды. Это не те, которые были в 2022-2023. Если раньше выбиралось где-то порядка 20-30 целей на нашей территории, и на каждую выделялось пару Шахедов. И они двигались к этой цели на относительно небольшой высоте. Эта высота была доступна для поражения средствами наших мобильных групп», – сказал Назаров.

«То сейчас они применяют их по-другому. Они уже идут на более высокой высоте, 3-4 километра, и уже непосредственно перед селением начинается снижение на объект. И просто физические средства поражения, они или их не достают, или не успевают отработать.

То есть, с точки зрения характеристики воздушных этих дроновых операций, масштаб увеличился в 2-3 раза, количество в налёте увеличилось значительно. Высота подхода к цели увеличилась, наведение на конечном участке изменилось, стало более точным.

Что ещё очень важно, применяются они уже, скажем так, не как одиночные цели, а как групповые. То есть заходят на цель не в один шаг, а с интервалом 2-5 минут. То есть первые могут быть сбиты, а следующие зайдут и все равно поражают цель», – жаловался генерал.

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