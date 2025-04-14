Ночью запылали Одесса и Харьков

Игорь Шкапа.  
14.04.2025 08:52
  (Мск) , Киев
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Одесса, Россия, Украина, Харьков


Российские беспилотники атаковали ряд украинских городов.

Еще на исходе вчерашнего дня начался налет на Одессу,  передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские беспилотники атаковали ряд украинских городов. Еще на исходе вчерашнего дня начался налет на...

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Местные мониторинговый паблик «Типичная Одесса», отслеживающий прилеты и работу ПВО, пишет, что, помимо прочего, атакован порт и признал несколько попаданий.

«Попали по одной из позиций мобильных ПВО. После попадания оттуда нет стрельбы и замер прожектор», – описывает один из прилетов паблик.

Кроме того, в Одессе был атакован район кабельного завода.

Позже последовала атака на Харьков. Местный мэр Игорь Терехов сообщил, что поражено предприятие в Салтовском районе.

«На месте попадания пожар. Информация о возможных пострадавших уточняется. Горят складские помещения с продуктами питания. Площадь пожара – тысяча метров», – уточнил гауляйтер.

Судя по кадрам, попавшим в сеть, пожар внушительный – над местом возгорания понимается густой черный дым.

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