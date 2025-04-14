Ночью запылали Одесса и Харьков
Российские беспилотники атаковали ряд украинских городов.
Еще на исходе вчерашнего дня начался налет на Одессу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Местные мониторинговый паблик «Типичная Одесса», отслеживающий прилеты и работу ПВО, пишет, что, помимо прочего, атакован порт и признал несколько попаданий.
«Попали по одной из позиций мобильных ПВО. После попадания оттуда нет стрельбы и замер прожектор», – описывает один из прилетов паблик.
Кроме того, в Одессе был атакован район кабельного завода.
Позже последовала атака на Харьков. Местный мэр Игорь Терехов сообщил, что поражено предприятие в Салтовском районе.
«На месте попадания пожар. Информация о возможных пострадавших уточняется. Горят складские помещения с продуктами питания. Площадь пожара – тысяча метров», – уточнил гауляйтер.
Судя по кадрам, попавшим в сеть, пожар внушительный – над местом возгорания понимается густой черный дым.
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