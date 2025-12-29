Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Совершенно непонятно, зачем Украине президентские выборы, если русские их всё равно никогда не признают.

Об этом в своём видеоблоге заявил киевский антироссийкий пропагандист и гомосексуалист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Напоминаю, выборы – это внутреннее дело Украины. Если закон о военном положении запрещает выборы, то он и запрещает. Выборы состоятся тогда, когда они не будут запрещены законом. Я думаю, что подавляющее большинство украинских граждан поддерживает меня в этом очевидном тезисе. Не может быть нелегитимных выборов в обход законов, не может быть выборов в «Дие». Это просто полная галиматья! Мы не должны проводить выборы, потому что этого хотят русские! Тем более, русские не признают никаких выборов в «Дие» и просто продолжают рассказывать свои сказки о нелегитимности Зеленского», – рассуждал русофоб.