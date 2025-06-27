Россия слишком быстро восстанавливается от потерь, поэтому Запад должен всячески поддерживать Украину, которая единственная во всей Европе способна измотать своего соседа.

Об этом исследователь политики в области обороны и безопасности RAND Corporation Майкл Сесайр заявил в Хельсинской комиссии, деятельность которой признана нежелательной в России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши союзники в Европе, включая руководителей разведки, сделали ряд оценок, в которых говорится, что впечатляющие восстановительные способности России вероятно могут быть использованы против государств НАТО в течение 5-10 лет. Мы все должны об этом помнить. Украина – это страна, которая показала себя боеспособной, сильной и стойкой и выдержала нечто невообразимое и во многих случаях превосходила русских при скудной поддержке со стороны мира. Поэтому есть все основания сотрудничать с украинцами и делать все возможное, чтобы российская агрессия не распространилась на другие страны Европы», – вещал Сесайр.

Поэтому он считает, что финальное мирное соглашение не должно содержать никаких уступок России.