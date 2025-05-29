Ничего святого: сербские майданщики напали на богослова

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Православный теологический факультет Белградского университета объявил о том, что зимняя сессия пройдет в конце мая, а весенняя в начале июня. Сразу же сербские прозападные бунтовщики объявили эти решения недействительными.

После чего на декана Зорана Ранковича было совершено нападение, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Поздно вечером, когда Ранкович вместе с коллегой покинул здание факультета, на него набросилась толпа, в которой он не увидел своих студентов, но, по его словам, там были студенты других факультетов и ветераны войны. Декан не стал спорить с ними, а только крестился и крестил их.

«Я выходил с коллегой, и пока я шел к машине, они выкрикивали всякие вещи. Я сел в машину, и какое-то время они не давали мне уехать, потому что остановились перед машиной», — рассказал богослов.

При этом, выступая на принадлежавшем прозападному олигарху Драгану Шолаку телеканале N1, лидер Демократической партии Сербии Срджан Миливоевич, узнав о том, что представители студенческого антимайдана объявили голодовку в знак протеста против невозможности учиться, издевательски призвал их обходиться без еды как можно дольше.

Также он предложил отрезать лагерь желающих учиться студентов в Пионерском парке от водоснабжения и канализации и запретить туда подвоз любой еды.

В то же время Апелляционный суд в Нови-Саде освободил из тюрьмы бунтовщиков Младена Цветича, Срджана Джурича и Давора Стефановича, обвиняемых в попытке свержения конституционного строя Сербии, сменив им меру пресечения на домашний арест.

Ранее тот же суд поступил подобным же образом с их подельниками Марией Васич, Ладо Йововичем и Лазарем Диничем. Вся эта компания была арестована 14 марта после того, как СМИ опубликовали аудиозапись, на которой слышно, как лица, предположительно являющиеся членами Сербской социалистической партии, планировали штурм здания государственной телерадиокомпании РТС во время студенческой акции протеста 15 марта в Белграде.

Остальные фигуранты дела бежали за рубеж, преимущественно в «дружественную» Хорватию.

В свою очередь, сербская власть ведёт себя по отношению к протестующим бесхребетно, пытаясь заслужить расположение Запада, стоящего у истоков сербских протестов.