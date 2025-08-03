Ни Украина, ни Запад категорически не хотят прекращения войны – депутат Рады

Большинство украинских политиков и чиновников сидят на коррупционных потоках, и не хотят прекращения прибыльной войны.

Об этом на канале «Politeka» заявила депутат Верховной рады, бывший член «Зе-команды» Анна Скороход, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень многим война выгодна, и они на ней зарабатывают огромные деньги, на крови. И многие держатся за власть. Вы это тоже, я думаю, сможете наблюдать, кто как на что реагирует и кто как себя ведёт.

Мы же все понимаем, что успешный переговорный процесс и подписание мирного соглашения ведёт к выборному процессу, правильно? А мало кто его хочет.

Есть огромное количество людей, которые сидят на потоках. И вы же понимаете, что они прекрасно осознают, что в случае проведения выборов, скорее всего, они их потеряют. А они этого не хотят. Поэтому для них выгодно продолжение войны», – сказала Скороход.