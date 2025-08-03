Ни Украина, ни Запад категорически не хотят прекращения войны – депутат Рады
Большинство украинских политиков и чиновников сидят на коррупционных потоках, и не хотят прекращения прибыльной войны.
Об этом на канале «Politeka» заявила депутат Верховной рады, бывший член «Зе-команды» Анна Скороход, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Очень многим война выгодна, и они на ней зарабатывают огромные деньги, на крови. И многие держатся за власть. Вы это тоже, я думаю, сможете наблюдать, кто как на что реагирует и кто как себя ведёт.
Мы же все понимаем, что успешный переговорный процесс и подписание мирного соглашения ведёт к выборному процессу, правильно? А мало кто его хочет.
Есть огромное количество людей, которые сидят на потоках. И вы же понимаете, что они прекрасно осознают, что в случае проведения выборов, скорее всего, они их потеряют. А они этого не хотят. Поэтому для них выгодно продолжение войны», – сказала Скороход.
Она подчеркнула, что и европейские политики хотят продолжать войну.
«Также выгодно продолжение войны Европе, и она об этом неоднократно заявляла. Официально об этом заявлял Марк Рютте. Потому что Европа считает, что она таким образом истощает Россию. Плюс она защищает себя от возможного нападения на страны НАТО.
Мы понимаем, что за счёт Украины Европа полностью перезапустила свой ВПК. Об этом тоже не стоит забывать.
Поэтому, знаете, кому война, а кому мать родная. И на сегодняшний день лишь небольшое количество политиков поддерживают переговорный процесс и окончание всего ужаса, который происходит», – добавила она.
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