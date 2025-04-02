Ни содержания, ни знаний, ни патриотизма: от Шукшиной досталось всем – и Грефу, и Матвиенко
Люди, 30 лет разрушавшие культуру, русскую идентичность, национальное самосознание, насаждающие западные ценности продолжают находиться во главе институтов власти. Это происходит потому, что министерства и ведомства не рассматриваются как источник развития отраслей, а как финансовые потоки, отданные отдельным группам на «кормление».
Об этом на Московском экономическом форуме заявила заслуженная артистка России, актриса кино и театра, телеведущая Мария Шукшина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Творчество – это мощнейший и сильнейший инструмент внушения. А кино и телевидение – наисильнейшие формы внушения и воспитания. Но воспитание требует содержания.
А содержательную сторону за 30 лет погнали отовсюду – из политики, литературы, образования. Сегодня цель образования по Грефу – это компетенции, технологии, набор инструментов. Взамен содержанию, то есть знаниям. То же самое в кино. Мир искусства сегодня полон технологий. Отсюда ремейки, дипфейки, компьютерная графика», – отметила она.
Актриса напомнила, как недавно Валентина Матвиенко посетовала на недостаточное количество произведений на тему СВО и патриотизма.
«Спикер Совета Федерации не знает, что на это нужны деньги? Но деньги получает либеральная братия, а либералы никогда не будут снимать про патриотичный народ. Они народ в своих произведениях всегда будут показывать спившимся, глупым, слабым, варварским, эгоистичным. Лучше ремейки, чем производство.
Видимо спикер Совета Федерации об этом не знает, но даже её коллеги по нижней палате обращались с запросом о многих случаях прекращения сотрудничества с актёрами, которые открыто выражали патриотическую позицию. Это что, верх цинизма или непрофессионализма? Попытка переложить ответственность за разрушение культуры на самих деятелей культуры? Но тогда зачем вы продолжаете их финансировать?», – подчеркнула Шукшина.
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