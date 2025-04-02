Ни содержания, ни знаний, ни патриотизма: от Шукшиной досталось всем – и Грефу, и Матвиенко

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Люди, 30 лет разрушавшие культуру, русскую идентичность, национальное самосознание, насаждающие западные ценности продолжают находиться во главе институтов власти. Это происходит потому, что министерства и ведомства не рассматриваются как источник развития отраслей, а как финансовые потоки, отданные отдельным группам на «кормление».

Об этом на Московском экономическом форуме заявила заслуженная артистка России, актриса кино и театра, телеведущая Мария Шукшина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Творчество – это мощнейший и сильнейший инструмент внушения. А кино и телевидение – наисильнейшие формы внушения и воспитания. Но воспитание требует содержания. А содержательную сторону за 30 лет погнали отовсюду – из политики, литературы, образования. Сегодня цель образования по Грефу – это компетенции, технологии, набор инструментов. Взамен содержанию, то есть знаниям. То же самое в кино. Мир искусства сегодня полон технологий. Отсюда ремейки, дипфейки, компьютерная графика», – отметила она.

Актриса напомнила, как недавно Валентина Матвиенко посетовала на недостаточное количество произведений на тему СВО и патриотизма.