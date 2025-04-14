«Неопределенность хуже, чем понятный враг»: Зеленский жалуется на Трампа 

Анатолий Лапин.  
14.04.2025 09:23
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, США, Украина


Украина ощущает неопределенность позиции стран Запада после прихода к власти Дональда Трампа в США.

Об этом в эфире американского видеоблога «60 минут» заявил украинский диктатор Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина ощущает неопределенность позиции стран Запада после прихода к власти Дональда Трампа в США....

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«Иногда в некоторых вопросах мы чувствуем неуверенность партнеров Неопределенность иногда хуже, чем понятный сильный враг», – сказал Зеленский.

Он признался, что украинцы тяжело воспринимают риторику новой администрации в Вашингтоне.

«Вы спросите наших людей. Они очень боятся, что Соединенные Штаты изменят свою политику. И это действительно, я считаю, что это страшноЧтобы мир был справедливым, нам нужна поддержка Америки, поддержка других партнеров, и чтобы у них не было неопределенности и не было прощений Путину», – заявил диктатор.

Он опасается, что Украина будет продолжать терять людей и территории, если останется без поддержки США.

«Без США мы будем нести много потерь – человеческих и территориальных. Могут быть такие потери…  Я бы не хотел рассматривать такой вариант», – стенает Зеленский.

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