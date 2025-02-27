«Недра – иностранцам, кладбища – Украине»: Мосийчук о сделке с США
Суть предложенной Соединенными Штатами сделки по природным ресурсам заключается в том, что Украину, как колонию, передают в управление иностранцам.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший депутат Верховной рады, участник карательной операции против ЛДНР Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Остатки Украины отдают в управление новой «Ост-Индской компании», которая создается для управления колонией. То есть Украину фактически, но неофициально, объявляют колонией. Да, какое-то будет правительство марионеточное, парламент для проформы, но руководить будет этот фонд, о создании которого сейчас с американцами договаривается Зеленский.
Участие в этом фонде, я не исключаю, еще и британцы примут европейцы, не зря они готовы в мирных украинских городах располагать для безопасности свои войска. Для безопасности от кого? От украинцев, которые на фронте, демобилизованы? От кого безопасность может находиться в Полтаве, в других мирных местах?
Что получает Зеленский? Зеленский получает не преследование за разворованные плюс-минус 50 миллиардов зелеными гнидами из его команды. Зеленский получает личные гарантии безопасности для себя и своих 5-6 эффективных менеджеров. Сдают Украину как плату получают то, что украли за непреследование и гарантии безопасности.
Подводим итог. Полезные ископаемые – Россия, Соединенные Штаты Америки, Евросоюз. Земля – Китай, кладбища – Украина», – заявил Мосийчук.
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