«Недра – иностранцам, кладбища – Украине»: Мосийчук о сделке с США

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Суть предложенной Соединенными Штатами сделки по природным ресурсам заключается в том, что Украину, как колонию, передают в управление иностранцам.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший депутат Верховной рады, участник карательной операции против ЛДНР Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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