Небензя в ООН рассказал о концлагере имени Зеленского

Константин Серпилин.  
24.02.2025 23:30
  (Мск) , Нью-Йорк
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Руководство США наконец-то осознало, что Владимир Зеленский и его клика не заинтересованы в прекращении войны, потому что занимаются разворовыванием западных поставок.

Об этом на заседании Генеральной ассамблеи ООН заявил постпред России при организации Василий Небензя, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Руководство США наконец-то осознало, что Владимир Зеленский и его клика не заинтересованы в прекращении...

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«Безысходность положения режима Зеленского за последние недели стала очевидной для основного спонсора Киевской хунты – США. Пришедшая к власти республиканская администрация во главе с президентом Трампом, наконец-то узрела настоящее лицо просроченного украинского президента, осознала, что он абсолютно не заинтересован в мире в своей стране, так как всеми силами цепляется за власть и боится демократических выборов, на которых у него нет шансов.

Больше его ничего не интересует. И он готов принести в жертву собственной власти хоть всё население Украины и все её природные богатства», – сказал Небензя.

«Продолжают вскрываться крайне нелицеприятные факты коррупции на Украине, которая расцвела буйным цветом при Зеленском, воровства западной помощи и перепродажи на черном рынке поставляемого оружия на сотни миллиардов долларов, леденящих кровь нарушений прав человека и свободы слова, за которые украинцы с горечью прозвали свою страну «концлагерем имени Зеленского».

Число тех, кто хочет покинуть Украину, спасаясь от репрессий и от отправки на фронт на верную гибель, превысило все мысли масштабы. Но киевский князёк никого из страны не выпускает.

Понятно, что в этих условиях засевшего в Киеве бывшего артиста комического жанра крайне беспокоит прямой разговор между Россией и США о том, как урегулировать украинский кризис и устранить причины, которые привели к его возникновению, что кардинальным образом оздоровило бы международную обстановку», – подытожил дипломат.

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