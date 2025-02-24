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Руководство США наконец-то осознало, что Владимир Зеленский и его клика не заинтересованы в прекращении войны, потому что занимаются разворовыванием западных поставок.

Об этом на заседании Генеральной ассамблеи ООН заявил постпред России при организации Василий Небензя, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Безысходность положения режима Зеленского за последние недели стала очевидной для основного спонсора Киевской хунты – США. Пришедшая к власти республиканская администрация во главе с президентом Трампом, наконец-то узрела настоящее лицо просроченного украинского президента, осознала, что он абсолютно не заинтересован в мире в своей стране, так как всеми силами цепляется за власть и боится демократических выборов, на которых у него нет шансов. Больше его ничего не интересует. И он готов принести в жертву собственной власти хоть всё население Украины и все её природные богатства», – сказал Небензя.