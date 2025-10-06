«Не хотите по-хорошему?» – Россия создаст безжизненную санитарную зону вдоль границы

Максим Столяров.  
06.10.2025 19:43
  (Мск) , Москва
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия наконец перешла от мягких увещеваний к жёсткой войне – и создаёт вдоль границы необитаемую санитарную зону.

Об этом в эфире канала PolitWera заявил полковник запаса центрального аппарата Минобороны Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Есть определённый режим эскалации. То, что Путин говорил. Что у нас ещё есть резервы для эскалации – это сейчас идёт демонстрация [удары по украинский энергетике].

Но если проблему можно решить меньшими усилиями, затратами и проблемами для населения – мы всё-таки не про геноцид. А то можно было сразу всё разровнять, даже не ядерным, а химическим оружием.

Мы последовательно предлагаем Украине успокоиться, а она этого делать не хочет. Для Зеленского смелого порошка в Колумбии производят много. Поэтому идёт нарастание эскалации», – сказал Трухан.

Он подчеркнул, что в санитарной зоне вдоль границы будут создаваться непригодные для проживания условия.

«С точки зрения обеспечения безопасности границы РФ, создаётся санитарная зона, исключающая нахождение там гражданского населения, в том числе ввиду отсутствия условия для проживания. Это тоже такими способами решается, не хотите по-нормальному – будет вот так.

Эскалация тоже идёт дальше. Уничтоженный во Львовской области логистический центр принадлежит полякам.

А у нас какие-то поделье из говна и палок прилетает. И сразу начинается шоу «НПЗ уничтожили». Какой наряд [сообщалось о 500+ дронах] пришлось использовать, чтобы уничтожить просто склад во Львовской области!

Для того, чтобы НПЗ по-взрослому уничтожить, там крылатых ракет штук пятьдесят надо. Триста гектаров производственных мощностей!» – подытожил полковник.

