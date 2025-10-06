Россия наконец перешла от мягких увещеваний к жёсткой войне – и создаёт вдоль границы необитаемую санитарную зону.

Об этом в эфире канала PolitWera заявил полковник запаса центрального аппарата Минобороны Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Есть определённый режим эскалации. То, что Путин говорил. Что у нас ещё есть резервы для эскалации – это сейчас идёт демонстрация [удары по украинский энергетике].

Но если проблему можно решить меньшими усилиями, затратами и проблемами для населения – мы всё-таки не про геноцид. А то можно было сразу всё разровнять, даже не ядерным, а химическим оружием.

Мы последовательно предлагаем Украине успокоиться, а она этого делать не хочет. Для Зеленского смелого порошка в Колумбии производят много. Поэтому идёт нарастание эскалации», – сказал Трухан.