«Не должно быть так!» – в ЕС не теряют надежды просочиться на Аляску

В правительстве Германии надеются, что вынудят организаторов пригласить представителей ЕС на саммит президентов РФ и США на Аляску.

Об этом парламентский исполнительный директор фракции «Союз» в Бундестаге Штеффен Бильгер заявил в интервью немецкому телеканалу НТВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы сделаем все возможное, чтобы наше правительство и в целом Европейский союз присутствовали на этой встрече, и Украина была представлена президентом. Не должно быть так, чтобы фундаментальные решения принимались через голову Украины! Европа должна сделать все возможное», – вещал Бильгер.

При этом он признал, что в Белом доме не склонны прислушиваться к Берлину.