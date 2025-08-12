«Не должно быть так!» – в ЕС не теряют надежды просочиться на Аляску
В правительстве Германии надеются, что вынудят организаторов пригласить представителей ЕС на саммит президентов РФ и США на Аляску.
Об этом парламентский исполнительный директор фракции «Союз» в Бундестаге Штеффен Бильгер заявил в интервью немецкому телеканалу НТВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы сделаем все возможное, чтобы наше правительство и в целом Европейский союз присутствовали на этой встрече, и Украина была представлена президентом. Не должно быть так, чтобы фундаментальные решения принимались через голову Украины! Европа должна сделать все возможное», – вещал Бильгер.
При этом он признал, что в Белом доме не склонны прислушиваться к Берлину.
«К сожалению, в германо-американских отношениях происходят события, которые мы не считали возможными еще несколько лет назад. Тем более важно, что мы прилагаем все усилия, как это делает Фридрих Мерц во время телефонных переговоров и встреч с американским президентом. На других уровнях контакт поддерживается интенсивно», – причитал Бильгер.
