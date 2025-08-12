«Не должно быть так!» – в ЕС не теряют надежды просочиться на Аляску

Елена Острякова.  
12.08.2025 20:54
  (Мск) , Москва
Просмотров: 509
 
Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


В правительстве Германии надеются, что вынудят организаторов пригласить представителей ЕС на саммит президентов РФ и США на Аляску.

Об этом парламентский исполнительный директор фракции «Союз» в Бундестаге Штеффен Бильгер заявил в интервью немецкому телеканалу НТВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В правительстве Германии надеются, что вынудят организаторов пригласить представителей ЕС на саммит президентов РФ...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы сделаем все возможное, чтобы наше правительство и в целом Европейский союз присутствовали на этой встрече, и Украина была представлена президентом. Не должно быть так, чтобы фундаментальные решения принимались через голову Украины! Европа должна сделать все возможное», – вещал Бильгер.

При этом он признал, что в Белом доме не склонны прислушиваться к Берлину.

«К сожалению, в германо-американских отношениях происходят события, которые мы не считали возможными еще несколько лет назад. Тем более важно, что мы прилагаем все усилия, как это делает Фридрих Мерц во время телефонных переговоров и встреч с американским президентом. На других уровнях контакт поддерживается интенсивно», – причитал Бильгер.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить