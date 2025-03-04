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В Британии нездоровая одержимость Россией бросается в глаза даже иностранцам.

Об этом британский аналитик Александр Меркурис заявил в интервью кипрскому журналисту Алексу Христофору, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается того, что у британцев совершенно нездоровая болезненная одержимость Россией. Это абсолютная правда. Это тянется уже сотни лет. Если вы приедете в Великобританию, то увидите, как она доминирует в СМИ, в медиапространстве, не встречая никакого реального несогласия. Это действительно тревожно», – сказал Меркурис.

Он считает, что история тянется еще в начала 19 века, когда британцы стремились вытеснить Россию с Черного моря и Средней Азии.

«Похоже, что они до сих пор не могут избавиться от этого. На каком-то глубинном уровне это все еще существует. Это может показаться странным, но вы должны понимать, как устроена Британия. Здесь есть огромная неформальная политика, которая влияет на ее внутреннюю жизнь. Если посмотреть на влиятельные семьи, которые правят Британией, то это те же люди, которые правили в 1840-х годах. Они есть в разведке и МИД. Они до сих пор доминируют и могут формировать общественное мнение», сказал Меркурис.

По его информации, премьер-министр Великобритании Кир Стармер даже изложил идею ввода британского флота в Одессу президенту США Дональду Трампу, но тот ее высмеял.