«Наша оборона не справится с русскими ракетами» – в Норвегии призвали атаковать РФ первыми

В случае войны страны НАТО не смогут справиться с большим количеством дешёвых российских ракет.

Об этом на канале «Decoding Geopolitics» заявил докторант-исследователь проекта Oslo Nuclear Project Университета Осло Фабиан Хоффман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Противоракетная оборона часто обходится дороже, чем наступательные возможности. И сейчас это особенно актуально из-за паритета цен на закупки. Россия может производить ракеты гораздо дешевле, чем, скажем, Германия может производить перехватчики у себя. Так что российская крылатая ракета будет дешевле, потому что она производится в России, чем перехватчик, потому что он производится в Германии, просто из-за разницы в стоимости рабочей силы в двух странах. И конечно, есть еще датчики, а сенсорные технологии сложнее и дороже», – рассуждал Хоффман.