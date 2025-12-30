Нас ждёт капитуляция: это аномалия, а не мобилизация – Чмут

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина не смогла направить мобилизацию в стране по позитивному для себя сценарию.

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил украинский военный аналитик и волонтер Тарас Чмут, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Поэтому мы сейчас видим ситуации, где на военнослужащих ТЦК и СП нападают, а в комментариях сотни реальных людей радуются этому. Не знаю, как это охарактеризовать даже. Что странно, но и сами военные не любят ТЦК и СП», – заметил Чмут.

Интервьюер отметил, что в ТЦК служат такие же военные.