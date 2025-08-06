«Накопим дроны и ракеты» – в Киеве молятся на перемирие

Украине жизненно необходимо «воздушное перемирие», чтобы накопить ракеты и придумать противодействие «Гераням».

Об этом в эфире радио «НВ» заявил киевский эксперт информационно-консалтингового агентства Defense Express Иван Киричевский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда заходит речь о каком-то политическом урегулировании, у нас почему-то говорят об угрозах, как будто это обязательно должно принести что-то плохое.

Но мы в такой ситуации, когда не хватает зенитных ракет. Нужно выиграть время для разворачивания дронов-перехватчиков, для создания соответствующих технологий», – сказал Киричевский.