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Режим Зеленского будет продолжать практику похищения неугодных в других странах, и доставки их на Украину для экзекуции.

Об этом на форуме «Kyiv Stratcom» заявила советница главы СБУ Елена Семикина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть такой большой пласт работы для СБУ, для контрразведки – это пророссийски настроенные рупоры Кремля, многие из которых успешно сбежали и рассказывают, посещают какие-то форумы, конференции, которые в Вене, в Праге. И рассказывают там, какие они беженцы, как тут все плохо. И при этом транслируют месседж, что они такие, знаете, их никто не найдет, все у них будет хорошо. Найдет!», – пообещала Семикина.

Сбушница похвасталась, что Украина уже похищала неугодных режиму граждан из европейских стран – например, задержанного в Польше Кирилла Молчанова. Главное – красиво обосновать репрессии.