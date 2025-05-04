«Накажем всех!» – советница главы СБУ обещает похищать из Европы неугодных режиму Зеленского

Вадим Москаленко.  
04.05.2025 18:58
  (Мск) , Киев
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Беспредел, Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Россия, Украина


Режим Зеленского будет продолжать практику похищения неугодных в других странах, и доставки их на Украину для экзекуции.

Об этом на форуме «Kyiv Stratcom» заявила советница главы СБУ Елена Семикина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Режим Зеленского будет продолжать практику похищения неугодных в других странах, и доставки их на...

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«Есть такой большой пласт работы для СБУ, для контрразведки – это пророссийски настроенные рупоры Кремля, многие из которых успешно сбежали и рассказывают, посещают какие-то форумы, конференции, которые в Вене, в Праге. И рассказывают там, какие они беженцы, как тут все плохо.

И при этом транслируют месседж, что они такие, знаете, их никто не найдет, все у них будет хорошо. Найдет!», – пообещала Семикина.

Сбушница похвасталась, что Украина уже похищала неугодных режиму граждан из европейских стран – например, задержанного в Польше Кирилла Молчанова. Главное – красиво обосновать репрессии.

«Ходит миф, что все эти заочные подозрения, они не имеют ничего общего с реальностью. Имеют. Конечно, это занимает определенный срок, какое-то время надо для того, чтобы собрать доказательную базу и провести определенные мероприятия для возвращения человека на родину.

Мы просто помогли ему [Молчанову] вернуться. Может он не знал как, может немножко потерялся, а мы помогли, правильные билеты ему купили, скажем так. Мне кажется, эта помощь правильная.

Поэтому мой тезис – наказание является все равно неотвратимым. Да, возможно, оно не так быстро происходит, как бы всем нам хотелось», – рассуждала нацистка.

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