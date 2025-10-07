Нацисты-тягнибоковцы придумали, как выдать поражение за перемогу 

«Стратегическая победа над Россией» отодвигается, но это не означает поражения Украины. Если сейчас «незалежная» хотя бы сохранится как государство, то это уже будет победа на Россией, правда, не стратегическая, а пока тактическая.

Об этом в эфире телеканала «Эспересо» заявил экс-депутат от запрещенной в РФ нацистской партии «Свобода» Андрей Ильенко, ныне воюющий в составе ВСУ с Россией.

У него поинтересовались, верит ли он в военную победу над Россией. Тот сначала ответил утвердительно, мол, если бы не верил, то не воевал бы, дескать, единственная альтернатива победе – поражение, но затем перешел к несколько иным трактовкам.

«Некоторые просто не совсем правильно понимают понятие победа. Кто-то думает, что победа – это парад во Владивостоке. Возможно, когда-то дойдет и до этого. Сейчас наша задача сохранить нацию, государство, не допустить геноцида украинской нации. Если нам удастся это на этом этапе, а я уверен, что да, то это уже победа – мы выжили», – сказал Ильенко.

По его словам, людям надо это детально растолковать.

«Конечно, в перспективе, стратегически победа – это уничтожение российской империи. Сам факт сохранения государственности – это уже победа, просто это тактическая победа», – заявил Ильенко.

