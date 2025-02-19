Российско-американские переговоры в Саудовской Аравии – это плевок команды Дональда Трампа в лицо Евросоюзу и Украине.

Об этом в эфире львовского телеканала «NTA» заявил объявленный Россией в розыск украинский нацист Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Американцы разговаривают с Москвой на равных и унижают и ЕС, и унижают Украину. Если правдиво сообщение, что они договорились о трёхэтапном замирении – прекращение огня, выборы на Украине и потом уже работа над мирным договором, то это ещё хуже. Поскольку – какого чёрта они говорят об украинских выборах с Москвой? Внутренние дела Украины они обговаривают с московитами – это не их собачье дело…

Их брутальность и их варварство пока только растёт. Они плюют в лицо ЕС, они плюют на Украину! Перед этим мы видели их брутальную попытку забрать наши редкоземельные [ископаемые]… Это была очевидная попытка ограбить раненого. Они там все выдают из себя христиан, молятся в кабинете у Трампа, и сразу после этого думают – а не ограбить ли нам раненого человека или раненую нацию, которая сейчас истекает кровью, и не воспользоваться ли этим прекрасным моментом», – возмущался нацист.