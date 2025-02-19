Нацист Корчинский в ярости: США – свиньи! Обойдёмся и без вашей «допомоги»
Российско-американские переговоры в Саудовской Аравии – это плевок команды Дональда Трампа в лицо Евросоюзу и Украине.
Об этом в эфире львовского телеканала «NTA» заявил объявленный Россией в розыск украинский нацист Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Американцы разговаривают с Москвой на равных и унижают и ЕС, и унижают Украину. Если правдиво сообщение, что они договорились о трёхэтапном замирении – прекращение огня, выборы на Украине и потом уже работа над мирным договором, то это ещё хуже. Поскольку – какого чёрта они говорят об украинских выборах с Москвой? Внутренние дела Украины они обговаривают с московитами – это не их собачье дело…
Их брутальность и их варварство пока только растёт. Они плюют в лицо ЕС, они плюют на Украину! Перед этим мы видели их брутальную попытку забрать наши редкоземельные [ископаемые]… Это была очевидная попытка ограбить раненого. Они там все выдают из себя христиан, молятся в кабинете у Трампа, и сразу после этого думают – а не ограбить ли нам раненого человека или раненую нацию, которая сейчас истекает кровью, и не воспользоваться ли этим прекрасным моментом», – возмущался нацист.
«То есть, они – свиньи, это нужно понимать. Но с другой стороны, это свинство каким-то образом мобилизует Евросоюз… Через Украину переступить невозможно. Тем более, что можно уже обходиться даже без американской помощи, это будет сложнее, но возможно. Поскольку ЕС сейчас чётко декларировал, что он будет помогать. Он помогал всё это время больше, чем США», – злился бандеровец.
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